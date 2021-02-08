Счёт на миллионы: Южная Корея борется с птичьим гриппом

Предварительные цифры по "потерям", вызванным птичьим гриппом, подсчитали власти Южной Кореи. Из-за продолжающихся сложностей чиновники вынуждены были даже снизить тарифы на ввоз яиц.

Напомним, что в Южной Корее с конца ноября 2020 года сохраняется сложная ситуация из-за большого количества очагов H5N8. На текущий момент их не менее 87, при этом число постоянно растёт.

По данным южнокорейского министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства, в стране уничтожено около 26 млн голов птицы. Из-за резкого сокращения начался рост цен на яйца (около 43,8%) и на курятину (около 15%).

Также известно, что под угрозой большое хозяйство в городе Почхоне. Если опасения подтвердятся, придётся уничтожить ещё 160 тысяч кур.

Власти ради стабилизации обстановки, передают местные СМИ, снизили ввозные тарифы на несколько видов продукции из птицы, а также яйца.