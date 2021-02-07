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Канада решила поддержать материально гражданское общество в Белоруссии

Мир » Северная Америка » США и Канада

Канада присоединилась к германской инициативе по продвижению демократических ценностей на территориях других стран. Теперь под раздачу свобод попала Белоруссия.

Канада решила поддержать материально гражданское общество в Белоруссии

"Достопочтенный министр иностранных дел Марк Гарно сегодня объявил, что Канада выделит 2,25 миллиона канадских долларов на поддержку организаций гражданского общества, работающих ради продвижения демократии в Белоруссии", — заявила пресс-служба главы канадского МИД.

До этого в Канаде анонсировали оказание поддержки женщинам и независимым СМИ Белоруссии на сумму 600 тысяч канадских долларов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Берлин выделил более 20 миллионов евро на поддержку белорусской оппозиции. План действий правительства ФРГ в поддержку белорусской оппозиции включает предоставление убежища и стипендий преследуемым и поддержку независимых СМИ.

Автор: Людмила Черткова
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