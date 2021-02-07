Канада решила поддержать материально гражданское общество в Белоруссии

Канада присоединилась к германской инициативе по продвижению демократических ценностей на территориях других стран. Теперь под раздачу свобод попала Белоруссия.

"Достопочтенный министр иностранных дел Марк Гарно сегодня объявил, что Канада выделит 2,25 миллиона канадских долларов на поддержку организаций гражданского общества, работающих ради продвижения демократии в Белоруссии", — заявила пресс-служба главы канадского МИД.

До этого в Канаде анонсировали оказание поддержки женщинам и независимым СМИ Белоруссии на сумму 600 тысяч канадских долларов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Берлин выделил более 20 миллионов евро на поддержку белорусской оппозиции. План действий правительства ФРГ в поддержку белорусской оппозиции включает предоставление убежища и стипендий преследуемым и поддержку независимых СМИ.