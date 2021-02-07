МИД РФ рассказал о реакции Запада на видео с действиями полиции

Для наглядности в МИД РФ скомпоновали ролики, показывающие действия полиции при протестах в Европе и в России. Кадры передали для просмотра западным политикам.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель получил видеоматериалы накануне своего визита в Москву. Таким образом, у него была возможность ознакомиться с наглядными примерами того, как обращается с протестующими полиция в Австрии, Нидерландах, Польше, США, Финляндии, Франции и Чехии, и как реагируют на провокации сотрудники российских правоохранительных органов.

Точно такую же видеозапись вручил глава МИД России Сергей Лавров своей шведской коллеге Анн Линде во время переговоров. Недавно она посетила Москву с рабочим визитом.

"Так называемое непропорциональное, как они любят говорить, применение силы мы дали им посмотреть. Ничего, кроме молчания, мы в ответ не получили. Просто молчание, аргументов нет, и их не может быть", — оценила реакцию западных политиков официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

После прошедших в России несогласованных акций протеста, связанных с арестом блогера Алексея Навального, руководители многих западных стран выступили с идентичными заявлениями, осуждающими действия полиции.