Кравчук высказался о ситуации в Донбассе

В Донбассе нарушаются все возможные и невозможные договорённости, заявил глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

Ранее стало известно о резком обострении обстановки в Донбассе. Боевые действия возобновились по инициативе украинской стороны. ВСУ нарушили режим прекращения огня впервые с июля 2020 года. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Леонид Кравчук считает, что Украина должна реагировать на обвинения со стороны России в нарушении минских договорённостей следующим образом:

"Лучшей реакцией было бы взять и вышвырнуть их из Донбасса и Крыма. Они этого заслуживают. Я скажу своё мнение, я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо выдумывать, что это, провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, отвечать должны так же", — заявил он в эфире телеканала "Украина 24".

По мнению Кравчука, реагировать нужно жёстко, потому что любые уступки со стороны Украины будут расценены как слабость.