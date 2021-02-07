Трубопровод "Северный поток-2" — это единственный способ для европейских стран получать дешёвый газ. Отказ от проекта может спровоцировать коллапс экономики Европы.

Такое мнение в эфире телеканала "360" озвучил доктор исторических наук Юрий Рогулев.

"Если ты не хочешь вообще угробить свою экономику, это означает необходимость потребления газа", — отметил эксперт.

"Но остаются трансатлантические проблемы. Пока еще не ясно, как относится к "Северному потоку — 2" новый президент США Джо Байден", — добавил Рогулев.