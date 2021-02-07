В базу украинского сайта "Миротворец" попала гражданская жена депутата Верховной рады Украины Тараса Козака Наталья Лавренюк.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский ввёл в отношении Козака персональные санкции и запретил вещание трёх телеканалов, которыми владеет парламентарий.
"Пособник российских оккупантов, финансирование российских оккупантов, нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства", — сказано на странице Лавренюк на сайте.
В суде по делу о клевете Навальный попытался сам себе объяснить, почему истцом является ветеран Артёменко, а не все участники ролика за поправки в Конституцию.