Российской посольство в Литве ответило литовскому премьер-министру Ингриде Шимоните, которая назвала вакцину "Спутник V" "гибридным оружием".

Также, по её словам, власти России, используют вакцину для "распространения влияния в мире".

"Несмотря на волну дезинформации и подобные предвзятые заявления на всех этапах создания и начала использования вакцины, показатели "Спутник V", признанные на международной уровне, говорят сами за себя", — ответили дипломаты.

"Главное — в России уже идёт массовая вакцинация. А в Литве?" — поинтересовались в посольстве.