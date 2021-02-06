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Берлин выделил более 20 миллионов € на поддержку белорусской оппозиции

Мир » Европа » Евросоюз

План действий правительства ФРГ в поддержку белорусской оппозиции включает предоставление убежища и стипендий преследуемым и поддержку независимых СМИ.

Берлин выделил более 20 миллионов € на поддержку белорусской оппозиции

В традиционном субботнем видеовыступлении канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала широкую правительственную поддержку белорусских оппозиционеров. На эти цели немецкими властями будет выделено более 20 миллионов евро.

"Мы предложим стипендии студентам, которые были исключены из школ и университетов за участие в демонстрациях. Будем поддерживать независимые СМИ. Окажем психологическую помощь жертвам пыток и предоставим убежище преследуемым белорусам в Германии", — разъяснил подробности глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Министр иностранных дел Германии также пообещал привлечь к ответственности тех, кто "нарушает права человека" в Белоруссии. Для этого, по замыслу руководства ФРГ, должен быть создан механизм для сбора доказательств.

"Будьте уверены: Германия и ЕС на вашей стороне. Мы ввели санкции против Лукашенко и его режима. Придёт день, когда народ Беларуси сможет жить в условиях демократии, свободы и верховенства закона", — приводит его слова РИА Новости.

Автор: Людмила Черткова
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