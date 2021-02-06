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Американцам рекомендуют отложить свадьбы ещё хотя бы на год

Мир » Северная Америка » США и Канада

Из-за пандемии коронавируса, накрывшей мир в 2020 году, многие пары отложили свадьбы на 2021 год. Однако не факт, что удастся сыграть свадьбу и в этом году.

Американцам рекомендуют отложить свадьбы ещё хотя бы на год

США уверенно шагают впереди планеты всей по числу заразившихся и умерших от коронавирусной инфекции. По данным на 6 февраля, 26 853 763/460 672 (Университет Джонса Хопкинса). Прививочная кампания в стране, в принципе, стартовала, но продвигается с перебоями. На данный момент вакцину от коронавируса получили менее 2% американцев, при том, что главный инфекционист США Энтони Фаучи говорит о необходимости привить 75-80% населения.

Очевидно, что такие целевые показатели будут достигнуты ещё не скоро. В связи с этим выглядит резонной отмена массовых мероприятий, в том числе и свадеб с большим количеством гостей. Популярный американский свадебный сайт The Knot опросил 7600 пар, чьи свадьбы не состоялись в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

По итогам опроса, 52% перенесли свадьбу на первую половину 2021 года, а 7% вообще их отменили. Остальные либо перенесли торжества на более поздний срок, либо сократили масштаб мероприятия.

"Не думаю, что у вас получится провести свадьбу весной. Это просто нереально", — прокомментировал результаты опроса врач-инфекционист Эдгар Эррера Санчес.

По мнению доктора Санчеса, пройдёт ещё немало времени, прежде чем в США сформируется что-то наподобие коллективного иммунитета и проводить подобные мероприятия станет относительно безопасно, пишет The Insider.

Автор: Людмила Черткова
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