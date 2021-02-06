Саакашвили: Украина скоро потеряет Херсон и Мариуполь

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выразил уверенность, что Херсон и Мариуполь в скором времени отойдут России.

Так политик прокомментировал персональные санкции в отношении трёх украинских телеканалов. По его мнению, это только обострит ситуацию на линии соприкосновения.