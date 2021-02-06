Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выразил уверенность, что Херсон и Мариуполь в скором времени отойдут России.
Так политик прокомментировал персональные санкции в отношении трёх украинских телеканалов. По его мнению, это только обострит ситуацию на линии соприкосновения.
"Будут стрелять еще больше, давайте не будем себя обманывать. Будут стрелять гораздо больше", — отметил Саакашвили.
Что происходит в Казахстане и почему он не хочет участвовать в дальнейшей интеграции в евразийское пространство?