Украинские власти решили создать в стране Центр противодействия дезинформации, а также разработать стратегию противодействия дезинформации.

Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Если же мы говорим о противодействии в виде публикаций, рассылки информации — работу в этом направлении мы начнем с создания Центра противодействия дезинформации… Хотя масштабы могут быть большими. Именно президент на трибуне ООН отмечал необходимость создания в Украине международного хаба, поскольку мы, как говорится, фронтьер на стыке двух миров — западной и российской цивилизаций.

Создание такого хаба помогло бы сосредоточить усилия по привлечению наших западных партнеров, опыта специалистов из стран, которые являются нашими союзниками — и позволило бы эффективно отрабатывать те манипуляции и фейки, которые запускает страна-агрессор. Поэтому создание Центра противодействия дезинформации — только начало", — пояснил чиновник.