Путин поздравил президента Южной Осетии с днём рождения

Российский лидер Владимир Путин поздравил своего коллегу президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с днём рождения. 6 февраля ему исполнился 51 год.

"Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества", - сказано в поздравлении.

Путин отметил, что Россия ценит усилия Бибилова по развитию союзнических отношений и интеграционных связей между двумя странами.