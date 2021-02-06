Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему поддержал решение СНБО о введении персональных санкций против трёх украинских телеканалов.

Напомним, накануне три украинских телеканала: "112 Украина", NewsOne и ZIK прекратили вещание из-за санкций властей.

"Мог ли кто-нибудь когда-нибудь представить, что я, человек отдавший более 20 лет телевидению, введу решение СНБО Украины против трех телеканалов? Согласитесь, звучит дико. А не кажется ли вам, что даже если я, человек, которого часто просили об этом не говорить, не шутить, не вспоминать, человек, которому запрещали концерты, запрещали его фильмы, сериалы, который ненавидит цензуру всем своим естеством и зная, что такое защищать свободу слова, принял такое решение, значит это были весомые, железобетонные причины?" — пояснил украинский лидер.