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Fox News распрощается с телеведущим, который поддерживает Трампа

Мир » Северная Америка » США и Канада

Телеканал Fox News решил убрать из эфира передачу, которую ведёт сторонник экс-президента Дональда Трампа Лу Доббс. Ведущий неоднократно заявлял, что поддерживает политика и считает, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы.

Lou Dobbs Tonight является одной из самых популярных передач на американском телевидении, однако в ближайшее время её закроют. Теперь вместо неё будет выходить передача Fox Business Tonight.

Контракт Лу Доббса с Fox News ещё не истёк, однако в эфир телеведущего больше не выпустят.

Автор: Алексей Корнеев
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