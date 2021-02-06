Fox News распрощается с телеведущим, который поддерживает Трампа

Телеканал Fox News решил убрать из эфира передачу, которую ведёт сторонник экс-президента Дональда Трампа Лу Доббс. Ведущий неоднократно заявлял, что поддерживает политика и считает, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы.

Lou Dobbs Tonight является одной из самых популярных передач на американском телевидении, однако в ближайшее время её закроют. Теперь вместо неё будет выходить передача Fox Business Tonight.

Контракт Лу Доббса с Fox News ещё не истёк, однако в эфир телеведущего больше не выпустят.