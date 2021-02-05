Госсекретарь США осудил высылку европейских дипломатов из России

В России объявлены персонами нон грата дипломатические сотрудники генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве.

Ранее в МИД РФ зафиксировали участие этих дипломатов в несанкционированных акциях протеста. Как отметила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова, такое поведение никак не согласуется с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях. Указанные сотрудники покинут Россию в ближайшее время.

В ответ на это Польша анонсировала возможный зеркальный ответ, Германия пригрозила расширением персональных санкций, а Швеция оставила за собой право на соответствующий ответ. США не смогли остаться в стороне от происходящего.

"США осуждают сегодняшнюю высылку из России трёх европейских дипломатов за наблюдение за январскими протестами. Эти волюнтаристские и неоправданные действия — ещё один случай, когда Россия отходит от своих международных обязательств. Мы солидарны с Германией, Польшей и Швецией", — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Незаконные акции протеста прошли в России 23 и 31 января и 2 февраля. В четверг, 4 февраля, соратник Навального Леонид Волков заявил, что протесты продолжатся весной.