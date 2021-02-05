Интернет-провайдеры в Мьянме заблокировали доступ к Twitter

С 1 февраля власть в Мьянме находится в руках военных. Высшие должностные лица отстранены от власти. В стране объявлено чрезвычайное положение сроком на год.

Накануне Министерство информации Мьянмы уведомило, что по требованию властей страны интернет-провайдеры заблокируют доступ к сервисам компании Facebook. Сюда входят Instagram, WhatsApp, Messenger. Сегодня, 5 февраля, проблемы с доступом начались и у пользователей Twitter.

"Подтверждено, что в настоящее время многочисленные интернет-провайдеры блокируют Twitter. Данные в режиме реальном времени демонстрируют потерю соединения примерно с 10 вечера по местному времени", — сообщила международная некоммерческая организация NetBlocks.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Госдеп США признал события в Мьянме госпереворотом, а Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество сделать так, чтобы государственный переворот в Мьянме провалился. Весь остальной мир ломает голову над тем, что там происходит.