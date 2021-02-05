В Швейцарии шесть человек умерли после прививки от коронавируса

Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic пока что не собирается менять свою оценку профиля риска и пользы вакцин от коронавируса.

Вакцинация населения в Швейцарии началась 23 декабря с использованием вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna. К настоящему времени известно, что шесть человек скончались после прививки. Все умершие находились в возрасте от 85 до 92 лет и имели некоторые патологии.

"По состоянию на 4 февраля агентство Swissmedic проанализировало в общей сложности 63 заявления о предположительно нежелательных последствиях, имеющих отношение к вакцинации от COVID-19 в Швейцарии", — сообщается на сайте правительства Швейцарии.

Из них 41% (26 случаев) относятся к серьёзным. Это, во-первых, шесть летальных исходов, а также трудности с дыханием, аллергические реакции и боли в суставах. Остальные 59% (37 случаев) — это головная боль, болевые ощущения в месте прививки, повышение температуры и озноб.