Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Рособоронэкспорт в ближайшие годы выведет на рынок 50 образцов оружия
Жителей Кировской области обязали регистрировать кошек и собак
Украина заканчивает модернизацию бронеавтомобиля "Дозор-Б"
Суд взыскал с "Норникеля" беспрецедентные 146,2 млрд за экологию
Турция испытала свою первую противокорабельную ракету
Суд отложил процесс по делу Навального о клевете на ветерана
Боевики вновь устроили засаду на сирийских военных в Дейр-эз-Зоре
В России будет создана линейка поршневых двигателей для бесппилотников
Употребление кофе снижает риск развития заболеваний печени

В Швейцарии шесть человек умерли после прививки от коронавируса

Мир » Европа » Евросоюз

Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic пока что не собирается менять свою оценку профиля риска и пользы вакцин от коронавируса.

В Швейцарии шесть человек умерли после прививки от коронавируса

Вакцинация населения в Швейцарии началась 23 декабря с использованием вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna. К настоящему времени известно, что шесть человек скончались после прививки. Все умершие находились в возрасте от 85 до 92 лет и имели некоторые патологии.

"По состоянию на 4 февраля агентство Swissmedic проанализировало в общей сложности 63 заявления о предположительно нежелательных последствиях, имеющих отношение к вакцинации от COVID-19 в Швейцарии", — сообщается на сайте правительства Швейцарии.

Из них 41% (26 случаев) относятся к серьёзным. Это, во-первых, шесть летальных исходов, а также трудности с дыханием, аллергические реакции и боли в суставах. Остальные 59% (37 случаев) — это головная боль, болевые ощущения в месте прививки, повышение температуры и озноб.

"Несмотря на совпадение по времени, на настоящий момент ничто конкретно не указывает на то, что причиной смерти послужила вакцинация", — считает Swissmedic.

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
В Швейцарии шесть человек умерли после прививки от коронавируса
Стала известна причина "исчезновения" Ефремова из колонии
Пинок для чемпиона: как работать с детьми в спорте
Зеленский: на Украине нет проблем с русскоязычными книгами
Рособоронэкспорт в ближайшие годы выведет на рынок 50 образцов оружия
Жителей Кировской области обязали регистрировать кошек и собак
Украина заканчивает модернизацию бронеавтомобиля "Дозор-Б"
Суд взыскал с "Норникеля" беспрецедентные 146,2 млрд за экологию
Турция испытала свою первую противокорабельную ракету
Суд отложил процесс по делу Навального о клевете на ветерана
Популярное
Мир. Новости мира
Пора ли России рисовать новые границы

Вокруг России расположены новые независимые государства, и главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет...

Пора ли России рисовать новые границы
Почему Казахстан делает разворот от ЕАЭС
Мир. Новости мира
Почему Казахстан делает разворот от ЕАЭС
Мир. Новости мира
Вопрос дня: почему Путин не в беде из-за Навального
Мир. Новости мира
Боррель удивил журналистов комментарием о санкциях из-за Навального
Игорь Буккер Какую тайну хранят мощи апостола Иакова Алфеева Игорь Буккер Любовь Степушова "Весь мир с Навальным!". У Евросоюза другие заботы Любовь Степушова Василий Амирджанов Борьба с матом по﻿дняла его популярность Василий Амирджанов
Российский шоу-бизнес
Невзоров отказался просить прощение за слова о Зое Космодемьянской 
Политика. Новости и аналитика
Георгий Фёдоров: Путин — уже не тот. Переворот возможен
Навального привезли на новый суд: на этот раз он ответит за клевету
Политика. Новости и аналитика
Навального привезли на новый суд: на этот раз он ответит за клевету
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников