Жителей Латвии будут штрафовать за просмотр российских телеканалов

Жителей Латвии будут штрафовать за просмотр спутниковых каналов. Сейм уже одобрил соответствующие поправки к закону.

"Предполагается, что поправки к закону ограничат доступ телезрителей к нелицензионному просмотру российских телеканалов в республике", — уточнили авторы закона.

Сообщается, что по данным 2018 года 62 тыс. домохозяйств пользовались "незаконным телевидением". Это число хотят сократить минимум на 4,4 тысячи.

Какой штраф придётся платить любителям российских каналов пока неизвестно.

Ранее закон распространялся только на "подпольных распространителей" контента, после поправок он будет касаться и физических лиц.

Кроме того, с 1 февраля латвийский телеканал Tet прекратил трансляцию российского "Первого канала", каналов "НТВ Мир", "РЕН ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс", сообщает "Лента.ру".