Вспомнить о таком полезном начинании, как работа с молодёжью, решил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул: в будущем такая работа поможет избежать кризисов внутри страны.
О том, почему важно работать с молодёжью, Лукашенко рассказал в ходе в ходе общения с представителями научной сферы.
"Послевыборные события показали, что нам серьёзнее надо относиться к обучению нашей молодёжи, в противном случае мы получим очень большие проблемы в перспективе.
Если не переломим ситуацию, мы подойдём к войнушке", — приводит слова президента "БелТА".
Многое в вопросе молодёжи зависит от преподавателей, уверен президент. Так что важно "не привести страну в хаос".
"Я всё понимаю: у каждого может быть своя точка зрения, свое мнение, и эту точку зрения и мнение надо высказывать. Но надо это делать к месту, не нарушая закон", — резюмировал он.
Вокруг России расположены новые независимые государства, и главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет...