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Лукашенко о работе с молодёжью: не организуем - подойдём к войнушке

Мир

Вспомнить о таком полезном начинании, как работа с молодёжью, решил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул: в будущем такая работа поможет избежать кризисов внутри страны.

Лукашенко о работе с молодёжью: не организуем - подойдём к войнушке

О том, почему важно работать с молодёжью, Лукашенко рассказал в ходе в ходе общения с представителями научной сферы.

"Послевыборные события показали, что нам серьёзнее надо относиться к обучению нашей молодёжи, в противном случае мы получим очень большие проблемы в перспективе.

Если не переломим ситуацию, мы подойдём к войнушке", — приводит слова президента "БелТА".

Многое в вопросе молодёжи зависит от преподавателей, уверен президент. Так что важно "не привести страну в хаос".

"Я всё понимаю: у каждого может быть своя точка зрения, свое мнение, и эту точку зрения и мнение надо высказывать. Но надо это делать к месту, не нарушая закон", — резюмировал он.

Автор: Константин Шапров
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