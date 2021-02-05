Лукашенко о работе с молодёжью: не организуем - подойдём к войнушке

Вспомнить о таком полезном начинании, как работа с молодёжью, решил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул: в будущем такая работа поможет избежать кризисов внутри страны.

О том, почему важно работать с молодёжью, Лукашенко рассказал в ходе в ходе общения с представителями научной сферы.

"Послевыборные события показали, что нам серьёзнее надо относиться к обучению нашей молодёжи, в противном случае мы получим очень большие проблемы в перспективе. Если не переломим ситуацию, мы подойдём к войнушке", — приводит слова президента "БелТА".

Многое в вопросе молодёжи зависит от преподавателей, уверен президент. Так что важно "не привести страну в хаос".