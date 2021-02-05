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Боррель удивил журналистов комментарием о санкциях из-за Навального

Мир

Визит в Москву верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля было сложно представить без комментариев о Навальном. Однако Боррель сумел удивить: санкций пока не будет.

Боррель удивил журналистов комментарием о санкциях из-за Навального

По итогам встречи Борреля с Сергеем Лавровым организовали пресс-конференцию, на которой представитель ЕС ответил на интересующие СМИ вопросы. Комментируя возможные санкции, связанные с приговором Навальному, Боррель отметил: пока их даже не обсуждали.

"На данный момент ни одно государство-член Евросоюза не внесло свои предложения, но обсуждение будет продолжаться на Совете министров иностранных дел в марте", — сообщил политик.

Напомним, что ранее Алексей Навальный, уже получивший реальный приговор по одному из уголовных дел, оказался в суде уже по другому, касающемуся клеветы. Приговор на момент написания материала неизвестен.

Автор: Константин Шапров
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