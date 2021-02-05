Журналисты из США попытались найти 22 млн "пропавших" вакцин

Первые дни Джо Байдена и его команды у власти сопровождались проблемой с учётом вакцин: в штатах умудрились "потерять" примерно 20 млн доз. При этом разрыв между отправленными и применёнными вакцинами динамически менялся, что вызывало ещё больший хаос.

В команде издания Politico решили провести небольшое расследование и попробовать понять, куда же "исчезли" вакцины.

"По состоянию на утро четвёртого февраля доставлено 56 миллионов вакцин, и только около 34 миллионов из них отмечены как использованные", — пишут в издании.

Где же "зависли" примерно 22 млн вакцин? Вот наиболее вероятные версии.

Специфика хранения: больницы создают запасы

Как оказалось, многие больницы в США предпочли заказать больше вакцин, чем им было нужно. Остатки хранятся на складах, и логично, что при более-менее постоянной скорости вакцинации населения эти остатки расходуются медленнее.

Специфика учёта: что и куда вносит персонал

В США, традиционно известных своей "цифровизацией" всего и вся, медицинский персонал не всегда верно вносит в карты пациентов данные о вакцинах и их количестве. Иногда одна прививка учитывается дважды, оказавшись в двух разных системах, иногда "отстаёт" статистика, которую загружают в государственный реестр.

"Некоторых отчётов по вакцинам просто нет, некоторые задерживаются", — признался на пресс-конференции Майк Фрейзер, один из чиновников, занимающихся вопросами здравоохранения.

Специфика поставок: привозят не каждый день

Поставки также вносят свои коррективы: дело в том, что они не производятся ежедневно. Это накладывает отпечаток на работу пунктов вакцинации: допустим, поставки планируются в понедельник, среду и субботу.

В понедельник поставки были, а в среду — нет (например, из-за снегопадов). Из-за этого партию, приехавшую в понедельник, нужно как-то "растягивать" до субботы, используя в том числе резервы из первого пункта. Такие "манёвры" и "перемешивание" поставленных ранее и новых вакцин мешают вести точный учёт.