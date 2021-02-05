Развёртывание Нацгвардии в Вашингтоне обошлось властям в $480 млн

Развертывание 25 000 солдат Национальной гвардии в Вашингтоне после штурма Капитолия обошлось правительству США не менее чем в $480 млн.

Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Напомним, тысячи военнослужащих со всей страны были отправлены в Вашингтон после событий 6 января на Капитолийском холме, в результате которых погибли по меньшей мере пять человек, и было прервано заседание Конгресса, на котором должны были утвердить Джо Байдена на посту президента.

Раскрытая сумма не включает в себя другие расходы на безопасность, понесенные городом Вашингтоном, такие как приведение полиции в Капитолий через несколько часов после того, как толпа сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа ворвалась в Законодательное здание.

Развертывание вооруженных охранников до и во время инаугурации президента Джо Байдена считается крупнейшим в Вашингтоне со времен Гражданской войны.

По оценкам Пентагона, около 5000 солдат Национальной гвардии останутся в Вашингтоне до середины марта по требованию полиции Капитолия США с целью помочь войскам "сохранить мир" в американской столице перед лицом возможности протестов и беспорядков.

Несколько дней назад многие военнослужащие были вынуждены покинуть здание после двух недель службы и поселиться снаружи на парковке. Это решение вызвало у законодателей обеих партий возмущение и начало призывов урегулировать ситуацию. Через несколько часов было разрешено вернуть военных в помещения Капитолия.