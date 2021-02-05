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Трамп не будет выступать на суде по импичменту

Мир

Во вторник в Сенате США начнутся слушания по импичменту экс-президента Дональда Трампа.

Трамп не будет выступать на суде по импичменту

Он, напомним, первый в истории США хозяин Белого дома, кому нижняя палата Конгресса США дважды предъявила обвинения в неправомерных действиях или объявила импичмент.

Демократы попросили Трампа дать показания на суде в Сенате после того, как его адвокаты оспорили обвинения и сам процесс как незаконный.

В письме, отправленном в четверг по электронной почте адвокатам Трампа Брюсу Кастору и Дэвиду Шону, ведущий менеджер по импичменту Палаты представителей Джейми Раскин отметил, что они отрицают "фактические утверждения" и "пытались поставить критические факты под сомнение, несмотря на явные и неопровержимые доказательства конституционного преступления."

Раскин потребовал, чтобы Трамп

"был доступен для дачи показаний и перекрестного допроса в любое время между 8 и 11 февраля". Если он откажется, руководители импичмента оставляют за собой право утверждать, что "отказ от дачи показаний подтверждает сильный неблагоприятный вывод относительно ваших действий (и бездействия) 6 января."

Однако в ответ адвокаты Трампа назвали письмо Раскина "пиар — трюком":

"Как вы, конечно, знаете, в этом неконституционном процессе нет такого понятия, как отрицательный вывод, — написали Кастор и Шон. — Письмо только подтверждает то, что известно всем: вы не можете доказать свои обвинения против 45-го президента Соединенных Штатов, который теперь является частным гражданином."

Автор: Ольга Лебедева
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