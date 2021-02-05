Киев вынужден просить помощи у Минска: украинцам не хватает энергии

Несмотря на громкие обещания по обеспечению энергонезависимости от России и Белоруссии, а также о планируемом "переключении" на энергосети ЕС, пока в Киеве вынуждены просить помощи у старых партнёров. Из-за проблем в энергетике на помощь придёт Минск.

Как уточняют на канале ОНТ, на Украине случились аварии сразу на двух ТЭС: Запорожской и Кураховской. Из-за аварий начались проблемы с энергией для центральных регионов страны, поэтому власти вынуждены были просить Минск об экстренных поставках.

На данный момент известно о просьбе поставить 500 мегаватт, которая ушла в "Белэнерго". Также ранее сообщалось, что проблемы были вызваны затянувшимся ремонтом блоков на АЭС: нехватку энергии пришлось восполнять, усиливая нагрузку на ТЭС.

При этом Украина переживает кризис атомной энергетики, спровоцированный большими долгам: речь идёт о суммах около 900 млн долларов.