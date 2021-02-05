Если власти Украины согласятся принять новые законы, которые закрепят особый статус Донбасса, страну может ждать "сжатие" до размеров Чернигово-Киевского княжества.
Мнением о том, как именно будет "сжиматься" страна при негативном сценарии развития событий, поделился бывший руководитель Следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Василий Вовк.
Эксперт уверен, что прочие западные регионы страны, увидев "разрешение" для Донбасса, тоже захотят независимости.
"Не дай Бог мы на это пойдём и сделаем спецстатус или федерацию Луганска и Донецка, у нас появится федерация Буковинская, Закарпатская и так далее.
Я не диванный эксперт, я анализирую, общаюсь, изучаю и знаю, на что претендует по периметру нашей границы и Румыния, и Польша", — рассказал Вовк, выступая на YouTube-канале Drozdov.
Вокруг России расположены новые независимые государства, и главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет...