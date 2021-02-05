Эксперт уточнил, как особый статус Донбасса может "сжать" карту Украины

Если власти Украины согласятся принять новые законы, которые закрепят особый статус Донбасса, страну может ждать "сжатие" до размеров Чернигово-Киевского княжества.

Мнением о том, как именно будет "сжиматься" страна при негативном сценарии развития событий, поделился бывший руководитель Следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Василий Вовк.

Эксперт уверен, что прочие западные регионы страны, увидев "разрешение" для Донбасса, тоже захотят независимости.