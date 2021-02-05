Итальянский сенатор: ЕС должен "мощно надавить" на Украину

Владимир Зеленский выбрал очень опасный и совершенно неверный способ борьбы с политическими конкурентами. Закрытие сразу трёх оппозиционных телеканалов -беспрецедентный случай не только для Европы, но и для всего мира.

Так заявил в интервью одному из "опальных" украинских каналов — 112 Украина — член Сената Италии от Демократической партии Роберто Рампи.

"Я был сильно удивлён, услышав об указе президента Зеленского. Я не верю, что любое государство может закрыть любой тип информационной системы — ТВ, газету или интернет-канал, или что-то другое без предварительного юридического расследования. Мы живём в демократической Европе, где порядок строится на плюрализме мнений и точек зрения. Здесь могут звучать очень критические, а может, и опасные или неприемлемые для кого-то вещи… Но запрещать их высказывать — нельзя", — сказал Рампи.

И добавил, что Евросоюзу необходимо оказать на Киев "солидарное политическое давление":

"Я убеждён, что европейским политикам нужно мощно давить, чтобы украинская власть поняла: она выбрала неправильный и очень опасный путь. Мы действительно верим, что Украина — очень важная страна, в которой власть неоднократно менялась демократическим путем, и которая не должна идти этой очень опасной дорогой".

Напомним, Владимир Зеленский издал приказ, лишивший лицензии на вещание сразу три телеканала: "112 Украина", NewsOne и ZIK. Чем, к слову, заслужил одобрение американского президента.

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