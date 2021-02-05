Во Франции началась общенациональная забастовка

Во Франции началась общенациональная забастовка работников государственного сектора.

Они требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда и осуждают "небрежную" государственную поддержку в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.

Организатором начавшейся в четверг по всей Франции забастовке стала Всеобщая конфедерация труда (ВКТ) — один из крупнейших профсоюзов страны. К ним присоединились и другие профсоюзы, включая Федерацию Синдикали унитариев и солидаристов, а также студенческие группы и молодежные организации.

Тысячи рабочих вышли на улицы Парижа и прошли маршем через центр города. Протестующие несли большой транспарант с надписью "рабочие места, зарплаты, рабочее время, пенсии … давайте возродим социальное", — показывают видеозаписи с места событий.

Протестующие призвали французское правительство выделить больше средств на образование и общественные услуги в рамках национального плана восстановления после пандемии.

Их требования также касались уровня безработицы, который резко возрос на фоне пандемии, и профсоюзы настоятельно призывали правительство воздержаться от дальнейшего сокращения рабочих мест.

Полиция внимательно следила за протестами, и хотя некоторые протестующие зажигали файеры и другую пиротехнику во время демонстраций, никаких экстренных сообщений о крупных инцидентах или драках с полицией в Париже не поступало.

Чего нельзя сказать о других городах. Например, в северо-западном городе Ренн полиция пыталась разогнать демонстрантов водомётами и слезоточивым газом, сообщают местные СМИ.