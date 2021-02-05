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Покупает Литва энергию у Белоруссии или нет - вот, в чём вопрос

Мир » Бывший СССР

Белорусская электростанция, некогда получившая название "Чернобыль-II" из-за сообщений о проблемах безопасности, будет активно торговать на европейском энергетическом рынке, поскольку соседние страны все больше нуждаются в дешевой энергии.

Покупает Литва энергию у Белоруссии или нет - вот, в чём вопрос

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил в четверг местным СМИ, что, несмотря на усилия по отключению белорусской АЭС от своей энергосистемы, Литва все еще импортирует значительные объемы энергии от соседей.

По словам политика, с момента начала производства завода в прибалтийскую страну поступило около 77 миллионов киловатт-часов электроэнергии стоимостью €4 млн ($4,8 млн). При таких темпах Вильнюс будет обязан выплатить Минску € 120 млн (почти $145 млн) в течение года.

Это заявление опровергло Министерство энергетики Беларуси.  

В Telegram-канале ведомства написано, что слова литовского министра "не соответствуют действительности" и дана ссылка на сайт национального сетевого оператора Литвы Litgrid, который четко показывает, что импорт энергоносителей из Беларуси "равен нулю, в соответствии с принятыми в Литве решениями о прекращении закупок белорусской электроэнергии".

Автор: Ольга Лебедева
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