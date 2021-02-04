Трамп покинул гильдию киноактёров США "по собственному желанию"

Бывший президент США Дональд Трамп покинул Гильдию киноактёров SAG-AFTRA. Правда, перед этим Гильдия пригрозила ему исключением из-за беспорядков в Капитолии.

Дональд Трамп направил президенту SAG Габриэль Картерис письмо, в котором со свойственной ему эмоциональностью раскритиковал актёрский профсоюз. Заодно, как обычно, досталось и средствам массовой информации.

Трамп подробно перечислил свои работы в кино и на телевидении и подчеркнул, что гордится ими. Среди прочих своих достижений он упомянул помощь "умирающему" кабельному телевидению и создание тысяч рабочих мест в телесетях.

"Ваша организация мало что сделала для своих членов, и ничего для меня — кроме сбора взносов и продвижения опасных антиамериканских политик и идей. Я больше не хочу быть связанным с вашим союзом. Таким образом, это письмо информирует вас о моём немедленном уходе из SAG-AFTRA", — написал экс-президент США.

Дональд Трамп являлся членом SAG-AFTRA с 1989 года. Дисциплинарное слушание по его делу, связанному с беспорядками в Капитолии 6 января, должно было состояться на этой неделе.

Президент Гильдии Габриэль Картерис ответила одним словом: "Спасибо", пишет Fox News.