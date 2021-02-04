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Жалобу Навального по его "отравлению" принял к рассмотрению ЕСПЧ

Мир » Европа

Алексей Навальный пожаловался в ЕСПЧ, что его отравили химическим веществом. К тому же власти не провели расследования покушения на его жизнь.

Жалобу Навального по его "отравлению" принял к рассмотрению ЕСПЧ

Алексея Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того как ему стало плохо в самолёте. Когда омским медикам удалось стабилизировать его состояние, Навального специальным медицинским бортом отправили в Германию, где он проходил лечение и реабилитацию.

Жалоба в ЕСПЧ была подана 21 августа и коммуницирована 12 января по статье 2 "Европейской конвенции прав человека" (Право на жизнь) вместе со статьей 13 (Право на эффективное средство правовой защиты), сообщает РИА Новости.

"Жалоба в связи с отсутствием эффективного расследования предполагаемой попытки убийства оппозиционного политика с применением химического агента нервно-паралитического действия: коммуницирована", — сообщается на сайте ЕСПЧ.

По информации омских врачей, каких-либо ядов в организме Навального обнаружено не было. Позже врачи германской клиники заявили, что блогер был отравлен веществом из группы "Новичок".

Автор: Людмила Черткова
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