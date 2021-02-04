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Власти Швеции запретят въезд в страну без отрицательного ковид-теста

Мир

Ситуация с пандемией коронавируса вынуждает власти Швеции предпринимать экстренные меры. Как передаёт издание Aftonbaldet, власти согласовали запрет на въезд в страну для всех, кто не предоставит отрицательный тест на "корону".

Власти Швеции запретят въезд в страну без отрицательного ковид-теста

По данным Aftonbaldet, озвучил новые меры премьер-министр страны Стефан Лёвен.

"Начиная с субботы, 6 февраля, иностранные граждане, которые хотят въехать на территорию Швеции, должны предъявить отрицательный тест на COVID-19.

Без него в страну въезд запрещён, срок давности теста должна быть не более 48 часов", — отметил политик не конференции.

Ограничения, как оказалось, введены до 31 марта текущего года.

Напомним, что ранее шведов лишили права выбора вакцины: оказалось, что власть имущие уже согласовали иной порядок. Выбором займутся власти административных единиц Швеции (ленов), которые получат данные от Агентства общественного здравоохранения.

Автор: Константин Шапров
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