Ситуация с пандемией коронавируса вынуждает власти Швеции предпринимать экстренные меры. Как передаёт издание Aftonbaldet, власти согласовали запрет на въезд в страну для всех, кто не предоставит отрицательный тест на "корону".
По данным Aftonbaldet, озвучил новые меры премьер-министр страны Стефан Лёвен.
"Начиная с субботы, 6 февраля, иностранные граждане, которые хотят въехать на территорию Швеции, должны предъявить отрицательный тест на COVID-19.
Без него в страну въезд запрещён, срок давности теста должна быть не более 48 часов", — отметил политик не конференции.
Ограничения, как оказалось, введены до 31 марта текущего года.
Напомним, что ранее шведов лишили права выбора вакцины: оказалось, что власть имущие уже согласовали иной порядок. Выбором займутся власти административных единиц Швеции (ленов), которые получат данные от Агентства общественного здравоохранения.
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