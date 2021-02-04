Украина хочет, чтобы в "норманский формат" пришли США. Почему?

Зачем Киеву Вашингтон на переговорах в "нормандском формате"? Ответить на этот вопрос попробовал глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

По мнению Кравчука, появление за столом переговоров представителей США в значительной степени облегчило бы положение Украины.

"Это могло бы значительно усилить формат и значительно усилить влияние на действия Российской Федерации", — заявил политик, выступая на канале "Украина 24".

Конечно же, отметил Кравчук, Россия Штаты приглашать не согласится.

Напомним, что ранее позвать на переговоры Штаты предложил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. С его точки зрения, участие американцев помогло бы сделать переговорный процесс "эффективным".

Интересно, что при этом Киев игнорирует просьбы Москвы прекратить саботаж уже достигнутых договорённостей и вернуться в конструктивное русло. В частности, Сергей Лавров призвал Украину не уклоняться от работы с Донецком и Луганском.