Реставратор мебели из города Питерборо (Великобритания) обнаружил в старом диване необычное письмо. Оно было написано 23 февраля 1969 года, его автор — 11-летняя девочка.
В письме она рассказала о том, каким будет мир в будущем, а именно в 1980 году. Многие её "предсказания" сбылись в начале XXI века.
Девочка мечтала о том, что в будущем у телефонов были большие экраны, на которых можно было бы видеть собеседника. Также она считала, что со временем изменятся телевизоры — их экраны станут больше, а управлять ими можно будет с помощью кнопок.
Кроме того, должны измениться двери: девочка написала, что они будут электрическими и их можно будет открыть нажатием кнопки.
Но не все мечты школьницы сбылись. например, девочка мечтала о том, что появится еда, напоминающая жевательную резинку, после которого не нужно мыть посуду.
Жена реставратора опубликовала письмо в сети, чтобы найти его автора.
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