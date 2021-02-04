В Британии найдено письмо-предсказание, написанное в 1969 году

Реставратор мебели из города Питерборо (Великобритания) обнаружил в старом диване необычное письмо. Оно было написано 23 февраля 1969 года, его автор — 11-летняя девочка.

В письме она рассказала о том, каким будет мир в будущем, а именно в 1980 году. Многие её "предсказания" сбылись в начале XXI века.

Девочка мечтала о том, что в будущем у телефонов были большие экраны, на которых можно было бы видеть собеседника. Также она считала, что со временем изменятся телевизоры — их экраны станут больше, а управлять ими можно будет с помощью кнопок.

Кроме того, должны измениться двери: девочка написала, что они будут электрическими и их можно будет открыть нажатием кнопки.

Но не все мечты школьницы сбылись. например, девочка мечтала о том, что появится еда, напоминающая жевательную резинку, после которого не нужно мыть посуду.

Жена реставратора опубликовала письмо в сети, чтобы найти его автора.