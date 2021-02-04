"Очередной фейк": в Минске удивились данным по единой валюте

История с Союзным государством и единой валютой, которую хотели бы видеть в его рамках власти, обрастает новыми подробностями. В Минске сообщили, что разговоры о единой валюте — фейк.

Напомним, что ранее через ряд каналов Telegram поступали данные о том, что работы по введению единой валюты не просто ведутся, а "исполняются в срочном режиме". Данные, сообщают из Минска, не соответствуют реальному положению дел.

"Грубо состряпали очередной фейк, не имеющий ничего общего с действительностью", — приводят в ТАСС данные от белорусского Национального банка.

Также в Нацбанке РБ заявили, что не проводят даже "предметных обсуждений" вопроса. Таким образом, все сообщения, которые касаются вариантов эмиссии и прочих технических деталей, тоже являются фейками.

О единой валюте, к слову, ранее вспоминал Дмитрий Медведев. По его словам выходило, что белорусский рубль может стать историей.