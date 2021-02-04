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"Путь к тоталитаризму": японцы комментируют "коронавирусные" штрафы

Мир

Власти Японии сообщили: время просьб прошло, настало время штрафов. Теперь за несоблюдение предписаний по коронавирусу простые японцы могут получить солидные штрафы, доходящие до 500 тысяч йен (примерно 360 тысяч рублей).

"Путь к тоталитаризму": японцы комментируют "коронавирусные" штрафы

Как объяснили власти, такое решение поможет улучшить ситуацию с заболеваемостью. При этом, конечно же, будет "уделено достаточно внимания правам людей".

Однако простые жители страны в своих мнениях о "новом порядке" разошлись: давайте посмотрим, как комментируют материал о штрафах на японском сайте JapanToday.

"Безумный закон"

"Итак, у вас нет симптомов, и вы отказываетесь от теста. Это штраф в 300 тысяч.

Затем вы понимаете, что тест всё-таки показал наличие коронавируса, и хотите остаться лечиться дома, потому что симптомов у вас нет (равно как и мест в больнице). Это ещё 500 тысяч.

Какой безумный, антиутопический закон", — комментирует Tokyo-m.

"Скользкий путь к тоталитарному режиму"

"Предупреждаем тех, кто приветствует эти поправки: это ваши права на собственное тело и жизнь, которые вы только что потеряли.

Далее такие же меры власти смогут позволить себе просто "на благо общества", даже вне пандемии.

Вы не понимаете, насколько ужасна эта сила на самом деле", — рассказывает Hervé L'Eisa.

"Олимпиада и ковид"

"А как насчёт штрафов для тех идиотов, которые всё ещё хотят провести Олимпиаду, когда мы знаем о ситуации в стране?", — задаёт вопрос Aly Rustom.

"Эти меры мягкие"

"Китай наглядно продемонстрировал, как держать COVID под контролем. Массовое тестирование и полное "отключение", то есть самоизоляция.

Вышеупомянутые нытики вообще не могут думать о долгосрочной перспективе. Пока COVID представляет собой угрозу, экономика не восстановится, независимо от того, сколько людей будут уверены, что всё позади.

Взгляните на США — это фиаско, вызванное неверным подходом, вызванное тем, что экономику поставили выше общественной безопасности.

Что касается глупого поведения людей, то в этом нет ничего нового. Люди каждый день действуют вопреки своим интересам или интересам других: посмотрите хотя бы на тех, кто курит", — поясняет zurcronium.

"Если у меня есть бизнес"

"Простой пример: допустим, у меня есть бизнес, о котором я мечтала, я много работаю и горжусь собой. Логично, что я хочу работать дольше, поскольку клиентов мало. Клиенты также ценят тот факт, что я работаю дольше.

Но послушайте, наш дорогой лидер считает, что это отличная идея: "наказать" малый бизнес либо "смертным приговором" о закрытии, либо колоссальным штрафом. При этом ездить на работу в переполненных поездах в неэффективных бумажных масках — нормально.

Зато у нас есть Олимпиада! Радуйтесь!", — заключает Goodlucktoyou.

Автор: Константин Шапров
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