"Путь к тоталитаризму": японцы комментируют "коронавирусные" штрафы

Власти Японии сообщили: время просьб прошло, настало время штрафов. Теперь за несоблюдение предписаний по коронавирусу простые японцы могут получить солидные штрафы, доходящие до 500 тысяч йен (примерно 360 тысяч рублей).

Как объяснили власти, такое решение поможет улучшить ситуацию с заболеваемостью. При этом, конечно же, будет "уделено достаточно внимания правам людей".

Однако простые жители страны в своих мнениях о "новом порядке" разошлись: давайте посмотрим, как комментируют материал о штрафах на японском сайте JapanToday.

"Безумный закон"

"Итак, у вас нет симптомов, и вы отказываетесь от теста. Это штраф в 300 тысяч. Затем вы понимаете, что тест всё-таки показал наличие коронавируса, и хотите остаться лечиться дома, потому что симптомов у вас нет (равно как и мест в больнице). Это ещё 500 тысяч. Какой безумный, антиутопический закон", — комментирует Tokyo-m.

"Скользкий путь к тоталитарному режиму"

"Предупреждаем тех, кто приветствует эти поправки: это ваши права на собственное тело и жизнь, которые вы только что потеряли. Далее такие же меры власти смогут позволить себе просто "на благо общества", даже вне пандемии. Вы не понимаете, насколько ужасна эта сила на самом деле", — рассказывает Hervé L'Eisa.

"Олимпиада и ковид"

"А как насчёт штрафов для тех идиотов, которые всё ещё хотят провести Олимпиаду, когда мы знаем о ситуации в стране?", — задаёт вопрос Aly Rustom.

"Эти меры мягкие"

"Китай наглядно продемонстрировал, как держать COVID под контролем. Массовое тестирование и полное "отключение", то есть самоизоляция. Вышеупомянутые нытики вообще не могут думать о долгосрочной перспективе. Пока COVID представляет собой угрозу, экономика не восстановится, независимо от того, сколько людей будут уверены, что всё позади. Взгляните на США — это фиаско, вызванное неверным подходом, вызванное тем, что экономику поставили выше общественной безопасности. Что касается глупого поведения людей, то в этом нет ничего нового. Люди каждый день действуют вопреки своим интересам или интересам других: посмотрите хотя бы на тех, кто курит", — поясняет zurcronium.

"Если у меня есть бизнес"