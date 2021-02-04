Власти Японии сообщили: время просьб прошло, настало время штрафов. Теперь за несоблюдение предписаний по коронавирусу простые японцы могут получить солидные штрафы, доходящие до 500 тысяч йен (примерно 360 тысяч рублей).
Как объяснили власти, такое решение поможет улучшить ситуацию с заболеваемостью. При этом, конечно же, будет "уделено достаточно внимания правам людей".
Однако простые жители страны в своих мнениях о "новом порядке" разошлись: давайте посмотрим, как комментируют материал о штрафах на японском сайте JapanToday.
"Итак, у вас нет симптомов, и вы отказываетесь от теста. Это штраф в 300 тысяч.
Затем вы понимаете, что тест всё-таки показал наличие коронавируса, и хотите остаться лечиться дома, потому что симптомов у вас нет (равно как и мест в больнице). Это ещё 500 тысяч.
Какой безумный, антиутопический закон", — комментирует Tokyo-m.
"Предупреждаем тех, кто приветствует эти поправки: это ваши права на собственное тело и жизнь, которые вы только что потеряли.
Далее такие же меры власти смогут позволить себе просто "на благо общества", даже вне пандемии.
Вы не понимаете, насколько ужасна эта сила на самом деле", — рассказывает Hervé L'Eisa.
"А как насчёт штрафов для тех идиотов, которые всё ещё хотят провести Олимпиаду, когда мы знаем о ситуации в стране?", — задаёт вопрос Aly Rustom.
"Китай наглядно продемонстрировал, как держать COVID под контролем. Массовое тестирование и полное "отключение", то есть самоизоляция.
Вышеупомянутые нытики вообще не могут думать о долгосрочной перспективе. Пока COVID представляет собой угрозу, экономика не восстановится, независимо от того, сколько людей будут уверены, что всё позади.
Взгляните на США — это фиаско, вызванное неверным подходом, вызванное тем, что экономику поставили выше общественной безопасности.
Что касается глупого поведения людей, то в этом нет ничего нового. Люди каждый день действуют вопреки своим интересам или интересам других: посмотрите хотя бы на тех, кто курит", — поясняет zurcronium.
"Простой пример: допустим, у меня есть бизнес, о котором я мечтала, я много работаю и горжусь собой. Логично, что я хочу работать дольше, поскольку клиентов мало. Клиенты также ценят тот факт, что я работаю дольше.
Но послушайте, наш дорогой лидер считает, что это отличная идея: "наказать" малый бизнес либо "смертным приговором" о закрытии, либо колоссальным штрафом. При этом ездить на работу в переполненных поездах в неэффективных бумажных масках — нормально.
Зато у нас есть Олимпиада! Радуйтесь!", — заключает Goodlucktoyou.
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал приговор Алексею Навальному в Twitter, используя русский язык.