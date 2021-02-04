Послу Великобритании в Киеве понравились блокировки украинских каналов

Несмотря на недовольство внутри Украины, блокировки Владимиром Зеленским нескольких телеканалов понравились иностранным "друзьям" Киева.

Свою поддержку инициативе Зеленского высказала посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс.

"Я приветствую смелые действия президента Владимира Зеленского по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный ущерб Украине. Я также приветствую его заверения в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа", — сообщила Симмонс в Twitter.

Ранее в поддержку блокировки выступили В Вашингтоне.

Напомним, что крайне спорное решение о блокировке каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK ранее спровоцировало депутатов блока ОПЗЖ заявить о "желаемом импичменте Зеленского".

Между тем, по данным офиса президента, за финансированием неугодных каналов стоит в том числе Россия.