Казус фон дер Ляйен: почему в ЕС возникли проблемы с вакцинами

Пока власти стран ЕС пытаются понять, что происходит с поставками вакцин от коронавируса, а также выслушивают отговорки фармацевтических компаний, истинный "виновник переполоха" работает как ни в чём не бывало.

"Настоящий виновник того, что сейчас принято называть "хаосом", находится на 13-м этаже здания Берлемон [в штаб-квартире Еврокомиссии]", — уверены в Politico.

Проблема с вакцинами, как выяснили журналисты, кроется не только в графиках поставок, но и в документах, которые их регулируют. Дело в том, что при переговорах с фармацевтическими компаниями глава ЕК Урсула фон дер Ляйен решила работать по привычной схеме "товар-купец", проигнорировав, по сути, остальные факторы и критическую ситуацию в ЕС.

"В отличие от США, которые сразу же, не торгуясь, нашли 10 миллиардов, фон дер Ляйен подошла к обсуждению с производителями лекарств как к торговой сделке. В качестве представителя она назначила человека, опытного именно в торговых делах. Мало того, что в ЕС хотели низкой цены на вакцины — там ещё и настаивали на том, чтобы чтобы фармацевтические компании брали на себя юридическую ответственность за любые ошибки", — пишут журналисты.

Результат оказался закономерен: потребовались месяцы, чтобы достичь соглашения, и Европа оказалась далеко позади США, Великобритании и даже Израиля в "очереди" за вакцинами.