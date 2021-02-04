Украина закрыла дело Байдена-Порошенко

Оперативно "свернуть" уголовные дела против Джо Байдена и Петра Порошенко решили в Киеве. Как передают украинские СМИ, данные о закрытии подтвердил адвокат Илья Новиков.

Уточняется, что Новиков, выступая на пресс-конференции "Интерфакса", отметил: оба уголовных производства решено было прекратить.

"По нашим данным производства уже закрыты. "Апелляционный суд подтвердил решение антикоррупционного суда о закрытии того производства по заявлению депутата Деркача, которое известно как дело Байдена-Порошенко и расследовалось НАБУ", — заявил адвокат.

Таким образом, эпопея с уголовным преследованием Байдена на Украине закончилась, едва начавшись.

Напомним её предысторию: ранее Байдена обвинили в том, что он, "прикрываясь" кредитными гарантиями со стороны США, требовал от Порошенко убрать с должности генпрокурора Украины Виктора Шокина.