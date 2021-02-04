Псаки назвала проблемные вопросы, о которых Байден поговорит с Путиным

Мнением о том, какие вопросы сейчас можно назвать проблемными для отношений России и США, поделилась пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Удивительно, но санкции в "список Псаки" не вошли.

Пресс-секретарь Белого дома, выступая на брифинге, подчеркнула: Джо Байден без проблем обсудит с Владимиром Путиным не только "приятные" вопросы, но и вещи, мешающие развитию отношений двух стран.

"Президент обеспокоен различными вопросами: вмешательством в выборы, хакерством, выплатами за атаки на американских военных в Афганистане", — уточнила Псаки.

Она также напомнила, что Владимир Путин поздравил Джо Байдена с началом работы, а также обсудил с ним перспективы ДСНВ.