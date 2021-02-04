Маски, бубны и "Позор": в Тбилиси запланирована акция протеста

Новая акция протеста ожидается в Грузии. Её организуют представители движения "Позор", которые уже поделились подробностями мероприятия через Facebook.

Как уточняется на странице мероприятия, акция пройдёт во время комендантского часа. Планируется сделать её максимально весёлой, в том числе благодаря использованию масок, бубнов и прочей атрибутики праздников.

Стартует мероприятие шестого февраля ближе к вечеру.

"Когда правительство не понимает своих граждан, оно использует пандемию в своих интересах и во вред другим. Пришло время гражданского неповиновения!", — сообщают на странице организаторы.

Напомним, что в Грузии для нарушающих комендантский час введены солидные штрафы: можно получить около 600 долларов "долга". Однако протестующих это не останавливает: акции протеста организовывали уже дважды.