На Украине может появиться свой Нью-Йорк

Неожиданная идея была воплощена чиновниками Украины: в стране появился свой Нью-Йорк. Правда, в отличие от реального Нью-Йорка в украинском живут всего 10 тысяч человек.

Как передаёт через Telegram Александр Качура (фракция "Слуга народа"), глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения, Нью-Йорком будут называть посёлок Новгородское, расположенный в Донецкой области.

Оказывается, переименование имеет веские причины: оно связано с историей. Именно в качестве Нью-Йорка поселок был известен до 1951 года и даже упоминался в работе Виктора Некрасова "В родном городе" именно как Нью-Йорк.

"Очень жду голосования в Раде. Однозначно, это один из важнейших вопросов сейчас", - добавил Качура.

Напомним, что на Украине активно продолжается "выкорчёвывание" наследия СССР, в частности, работа по переименованию всего и вся. Так, ранее жителям страны предлагали "декоммунизировать" аптечки.