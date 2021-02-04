Южная Корея призвала США смягчить санкции против Кореи Северной

США должны гибко применять свои санкции, направленные на сдерживание ядерных программ Северной Кореи, чтобы возобновить переговоры о денуклеаризации с этой страной.

С таким заявлением выступил министр объединения Южной Кореи Ли Ин Янг.

"Администрация президента США Джо Байдена пока не объявила, какую политику она будет проводить на Корейском полуострове, но мы надеемся, что новый арендатор Белого дома возобновит переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном. Настало время пересмотреть те достижения, которые санкции принесли до сих пор, поскольку их усиление может быть не единственным вариантом, и следует учитывать, что их гибкое применение в зависимости от ситуации может сыграть роль в ускорении переговоров о денуклеаризации", — заявил Ли на пресс-конференции 3 февраля.

Ли Ин Янг не предоставил более подробной информации о том, какие карательные меры должны смягчить американцы, но призвал к исключениям, разрешающим межкорейские гуманитарные обмены, такие как помощь Северной Корее в ее борьбе с коронавирусом, несмотря на то, что эта страна не подтвердила ни одного случая заражения и уже отклонила предыдущее предложение Сеула.

Напомним, ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал Байдена воспользоваться прогрессом, которого добились его предшественник на посту президента Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.