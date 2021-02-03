США поддержали Зеленского: свобода слова оппозиции не касается

США в скандале из-за цензуры СМИ в Украине выступили на стороне президента Зеленского, поддержав запрет оппозиционных телеканалов.

Напомним, ранее ЕС и собственный отец украинского лидера выразили серьезную озабоченность по поводу его влияния на свободу слова.

Так Александр Зеленский, отец президента, сказал изданию "Страна", что он настроился на каналы, которые его сын только что запретил, добавив, что он "беспокоится" о своем сыне.

В заявлении, опубликованном в среду в Twitter, американское посольство в Киеве написало, что оно "поддерживает вчерашние усилия по противодействию пагубному влиянию России" и заявило, что закрытие вещательных компаний произошло "в соответствии с украинским законодательством, в защиту своего суверенитета и территориальной целостности"."

"Мы все должны работать вместе, чтобы предотвратить использование дезинформации в качестве оружия в информационной войне против суверенных государств", — говорится в твите.

3 февраля Зеленский подписал указ, который снял в общей сложности восемь новостных агентств с эфира, аргументировав это неким решением Совета национальной безопасности и обороны страны. Однако заявление о гнусном российском влиянии было встречено скептически, учитывая, что эти СМИ базируются в Украине и работают в них украинцы.

К слову, со свободой слова на Украине и в США происходят странные вещи:

в Незалежной по надуманным предлогам запрещают литературную классику,

в Штатах вообще вот-вот министерство правды создадут.

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