Премьер Чехии: Неважно, что вакцина русская, лишь бы качественная

Если вакцина качественна и безопасна, то её происхождение не имеет значения, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, говоря о российском препарате "Спутник V".

Вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Чехии 27 декабря, но почти сразу же и застопорилась из-за проблем с поставками вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna. По данным на 3 февраля, удалось вакцинировать лишь около трети из примерно двухсот тысяч первоочередников.

Поэтому Чехия изменила мнение о российской вакцине и заинтересовалась опытом её применения в Венгрии, которая уже зарегистрировала и начала использовать "Спутник V". Чешский премьер решил лично убедиться в качестве российского препарата.

"В пятницу лечу в Будапешт к Виктору Орбану, чтобы обменяться информацией о том, как венгерская сторона использует вакцину "Спутник V". Необходимо посмотреть, если эта вакцины безопасна с точки зрения здоровья, то абсолютно всё равно, какое она имеет происхождение. Последняя информация говорит о том, что она очень качественная", - заявил Андрей Бабиш, анонсировав визит к премьер-министру Венгрии.

Ранее в медицинском журнале Lancet были опубликованы данные об эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник V". По данным журнала, доказанная клиническая эффективность вакцины составила 91,6%.