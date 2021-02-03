МИД Австрии вызвал посла РФ по радио для беседы о Навальном

Приглашать представителя посольства для разъяснений в МИД через радиоэфир — это новая форма в дипломатической практике, отметил посол России в Австрии.
Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил в эфире национального радио, что представитель российского посольства в Вене будет вызван в ведомство для разъяснений по ситуации с Алексеем Навальным.
"Да, мы слышали заявления сегодня днем министра Шалленберга по австрийскому радио. Должен сказать, что такая форма — приглашение в радиоэфире представителя посольства для разъяснений в МИД — является, видимо, чем-то совершенно новым в дипломатической практике. Но по привычным каналам никаких обращений на этот счёт посольство не получало", — прокомментировал ситуацию российский посол в Австрии Дмитрий Любинский.
Представитель российского дипведомства отметил, что готов к диалогу с австрийскими коллегами, но при этом не усматривает темы для разговора в ситуации вокруг Алексея Навального, тем более, что представитель австрийского посольства в Москве присутствовал в суде 2 февраля.
"Исхожу из того, что коллегам в МИД Австрии наша принципиальная позиция предельно ясна: никакого вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, в том числе в контексте дела Навального, не будет допущено ни при каких обстоятельствах", — приводит ТАСС слова российского дипломата.
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал приговор Алексею Навальному в Twitter, используя русский язык.