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Посла России вызвали в МИД Чехии в связи с делом Навального

Мир » Европа » Евросоюз

На судебном заседании по делу Алексея Навального присутствовали дипломаты 14 государств, сообщила пресс-служба Симоновского суда Москвы.

Посла России вызвали в МИД Чехии в связи с делом Навального

В среду, 3 февраля, посла РФ в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии. Заместитель главы чешского дипломатического министерства выразил протест в связи с решением суда по делу Алексея Навального.

"Замминистра Алеш Хмеларж выразил протест против решения суда в отношении Алексея Навального, которое мы считаем политически мотивированным, а также против грубых действий полиции против мирных демонстрантов. Призываем Россию к немедленному освобождению Навального", — сообщила пресс-служба МИД Чехии.

Накануне в здании Мосгорсуда прошло выездное заседание Симоновского суда о замене Алексею Навальному условного срока колонией общего режима в связи с многочисленными нарушениями режима условно осуждённого. Судья удовлетворила требование ФСИН, назначив нарушителю 2 года 8 месяцев колонии. За ходом судебного заседания наблюдали дипломаты 14 государств. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила повышенный интерес представителей иностранных государств к делу Навального и напомнила о Венской конвенции 1961 года, обязывающей их не вмешиваться в дела страны пребывания.

Автор: Людмила Черткова
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