Стало известно, когда "Спутник V" могут одобрить к применению в ЕС

В декабре РФПИ подал заявку на экстренное применение российской вакцины "Спутник V" на территории ЕС. В январе состоялись научные консультации.

Вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" может быть одобрена для экстренного применения на территории Евросоюза в ближайшее время. Об этом может свидетельствовать в том числе изменившаяся риторика представителей европейских стран вокруг препарата российского производства.

"Мы подали документы на одобрение вакцины "Спутник V" в Европейскую медицинскую ассоциацию, которая является европейским регулятором. Процесс рассмотрения может занять февраль, может быть, начало марта", — сообщил руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Евросоюз будет приветствовать любую вакцину, которая пройдёт регистрацию в Европейском агентстве по лекарственным препаратам. Так она прокомментировала публикацию данных об эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в медицинском журнале Lancet.