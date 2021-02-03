Киев нашёл в истории о блокировании украинских каналов русский след

Неожиданные подробности в деле о блокировании украинских телеканалов: оказывается, их финансировали в том числе из России. О русском следе рассказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Мендель поделилась информацией через Facebook, отметив, что блокировка каналов "не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова". Далее она призвала СМИ страны не иметь дел с "государством-агрессором".

"Эти [блокированные] телеканалы давно забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов или освещение по крайней мере двух точек зрения. Но они превратились в инструмент пропаганды, который используется в интересах государства-агрессора, которое нарушило суверенитет и государственные границы Украины. Уже даже подтверждено финансирование этих каналов из России", — написала Мендель.

Таким образом, блокированные каналы можно считать не СМИ, которые дают актуальную и важную информацию, а всего лишь "инструментом войны" против Украины, резюмирует она.