Неожиданные подробности в деле о блокировании украинских телеканалов: оказывается, их финансировали в том числе из России. О русском следе рассказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
Мендель поделилась информацией через Facebook, отметив, что блокировка каналов "не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова". Далее она призвала СМИ страны не иметь дел с "государством-агрессором".
"Эти [блокированные] телеканалы давно забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов или освещение по крайней мере двух точек зрения.
Но они превратились в инструмент пропаганды, который используется в интересах государства-агрессора, которое нарушило суверенитет и государственные границы Украины.
Уже даже подтверждено финансирование этих каналов из России", — написала Мендель.
Таким образом, блокированные каналы можно считать не СМИ, которые дают актуальную и важную информацию, а всего лишь "инструментом войны" против Украины, резюмирует она.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.