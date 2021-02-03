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19-летний британец почти год провёл в коме и ничего не знает о пандемии

Мир

19-летний британец Джозеф Флавилл почти год находился в коме. Ему ничего неизвестно о том, что мир охвачен пандемией COVID-19.

19-летний британец почти год провёл в коме и ничего не знает о пандемии

За три недели до введения локдауна в Великобритании он попал под машину. Флавилл получил черепно-мозговую травму и несколько месяцев был в коме. Сейчас молодой человек идёт на поправку, сообщает The Guardian.

Джозеф начинает получать информацию, но его родные точно не знают, что именно ему известно.

"Я просто не знаю, с чего начать. […] Понятия не имею, как Джозеф придёт к пониманию того, через что мы все прошли", — говорит его тётя.

Также она сообщила, что его близкие пытались объяснить ему по видеосвязи, что они не могут находиться рядом с ним из-за введённых в стране ограничений, связанных с COVID-19, но пока не объясняли ему масштабы пандемии.

Флавилл проходил лечение в больнице общего профиля, но сейчас он находится в реабилитационном центре. Когда молодой человек вышел из комы, он начал реагировать на внешние раздражители, шевелить руками и ногами.

В процессе лечения молодой человек же два раза переболел COVID-19.

Автор: Снежана Шахова
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