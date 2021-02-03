В Вашингтоне объяснили, как Анкара "подрывает сплочённость" НАТО

Очередная порция недовольства Вашингтона досталась Анкаре. Американские политики уверены, что своими действиями по закупкам у России систем С-400 Турция "подрывает сплочённость" блока.

Негатив касательно закупок С-400 Анкарой, а также переговоров о новых закупках данных комплексов высказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Покупка Турцией российских ракетных систем "земля — воздух" С-400 подрывает сплочённость и эффективность Североатлантического альянса", — уточнил Салливан в телефонной беседе с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном.

Также, передают СМИ США, Салливан рассказал своему турецкому собеседнику о том, что беспокоится о шансах на "конструктивные связи" между США и Турцией. Команда Байдена очень хотела бы "расширить области сотрудничества", подчеркнул Салливан.